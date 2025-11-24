Eternizada: Família e amigos transformam cinzas de Preta Gil em diamantes; entenda!
A cantora morreu em julho deste ano após complicações de um câncer no intestino
As cinzas da cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano após complicações de um câncer no intestino, se transformaram em diamantes, conforme desejo da própria artista. O pedido foi cumprido recentemente, como mostrou o Fantástico neste domingo (23).
A cantora tinha interesse pelo processo desde que descobriu a possibilidade de produzir pedras preciosas em laboratório. Após sua morte, parte das cinzas seguiu para um laboratório em São Paulo, onde começou a conversão do carbono em pedra preciosa por meio de tecnologia que reproduz, em alta velocidade, o que a natureza leva milhões de anos para fazer.
Leia também:
De SG para o universo da Turma da Mônica: atores mirins dão vida aos personagens de 'Mauricio de Sousa - O Filme'
Ex-amante se manifesta após discurso religioso de Tirulipa sobre traição: 'Dizia que não estava mais casado'
Com o material enviado a São Paulo, foram criados 12 diamantes destinados aos amigos de Preta, enquanto outra parte das cinzas foi encaminhada a Curitiba, onde um laboratório produziu integralmente no Brasil o diamante reservado à família Gil.
Após a formação, as pedras passam por lapidação e polimento. Cada diamante recebe um número de certificação gravado a laser, visível apenas com lupa de 40 vezes, além do nome da pessoa homenageada.
“Nossa amizade é igual diamante. Não quebra. A Preta é isso… Ninguém destrói, ninguém quebra. E ela era essa pessoa”, disse Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil.