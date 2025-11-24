Eternizada: Família e amigos transformam cinzas de Preta Gil em diamantes; entenda!

As cinzas da cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano após complicações de um câncer no intestino, se transformaram em diamantes, conforme desejo da própria artista. O pedido foi cumprido recentemente, como mostrou o Fantástico neste domingo (23).

A cantora tinha interesse pelo processo desde que descobriu a possibilidade de produzir pedras preciosas em laboratório. Após sua morte, parte das cinzas seguiu para um laboratório em São Paulo, onde começou a conversão do carbono em pedra preciosa por meio de tecnologia que reproduz, em alta velocidade, o que a natureza leva milhões de anos para fazer.

Leia também:

De SG para o universo da Turma da Mônica: atores mirins dão vida aos personagens de 'Mauricio de Sousa - O Filme'

Ex-amante se manifesta após discurso religioso de Tirulipa sobre traição: 'Dizia que não estava mais casado'



Com o material enviado a São Paulo, foram criados 12 diamantes destinados aos amigos de Preta, enquanto outra parte das cinzas foi encaminhada a Curitiba, onde um laboratório produziu integralmente no Brasil o diamante reservado à família Gil.

Após a formação, as pedras passam por lapidação e polimento. Cada diamante recebe um número de certificação gravado a laser, visível apenas com lupa de 40 vezes, além do nome da pessoa homenageada.

“Nossa amizade é igual diamante. Não quebra. A Preta é isso… Ninguém destrói, ninguém quebra. E ela era essa pessoa”, disse Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil.