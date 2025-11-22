Ivete Sangalo faz show na Marina da Glória, neste sábado (22)

Após passar por São Paulo e Belo Horizonte, Ivete Sangalo chega ao Rio neste fim de semana, para mais um show do projeto "Ivete Clareou". A apresentação acontece, neste sábado (22), na Marina da Glória, na Zona Sul, a partir das 14h, e terá convidados como Xande de Pilares, Fundo de Quintal, Bateria da Grande Rio, Di Propósito, IZA e Naldo Beny.

"A gente vem trabalhando o repertório do disco e muitas outras frentes do samba, misturando o pagode dos anos 90 e 2000, sambas tradicionais, um pouco de partido alto e muitos compositores que gosto. Ensaiei um repertório de 200 músicas. A gente tem repertório para fazer 10 horas de show, o que é maravilhoso", disse a cantora.

A baiana também comentou sobre a escolha do local para a apresentação. "É um ambiente muito favorável a esse tipo de projeto. Um ambiente aberto, bonito, temos ali o todo o cenário do Rio de Janeiro, que favorece esse projeto que fica de tarde, é perto do mar. Foi muito assertivo".

Ivete é direta e fala que já esperava o sucesso do projeto, mas que suas expectativas foram superadas. "Eu imaginei que o público gostaria, porque era um sonho muito real mesmo, muito verdadeiro, genuíno, forte. E eu acho que as pessoas gostam disso, porque todo mundo gosta de samba. Samba é uma unanimidade. E acho que a gente tem entendido que esse encontro está valendo muito a pena. Não imaginei que seria como está sendo, mas eu imaginei que seria lindo. Isso é melhor parte", afirmou.

Depois do Rio, Ivete ainda leva o projeto para Salvador (30/11) e Rio Grande do Sul (13/12), finalizando os cinco shows previstos para a turnê.