Mensagem revelam que Vini Jr. teve um affair com Bia Miranda

Os prints das conversas que circulam pelas redes sociais revelam uma relação entre Vini Jr e Bia Miranda - Foto: Reprodução - Instagram

A notícia de que Bia Miranda e Vini Jr. já viveram um affair pegou muita gente de surpresa, no mês passado. Na época, a própria ex-fazendeira confirmou o envolvimento, e segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os famosos tiveram os seus momentos picantes, durante uma passagem do atleta pelo Brasil. Entretanto, agora, os internautas foram surpreendidos, mais uma vez, com prints de uma suposta conversa “hot” entre os dois.

Os prints das conversas que circulam pelas redes sociais revelam uma relação entre Vini Jr, que atualmente está namorando Virgínia Fonseca, e Bia Miranda, a vice-campeã de A Fazenda 14. “Sabe q sempre fui logo [louco] em você né?”, escreveu Vini Jr, supostamente, em uma mensagem para Bia no direct do Instagram. Na imagem, ele surge de camisa mostrando a língua.

Uma segunda imagem, mostra uma conversa no dia 2 de agosto, onde o jogador diz que sente “saudade” de Bia. Na época, Vini ainda não estava namorando Virgínia. Na terceira imagem, o atleta surge apenas de cueca, “Só não sei se aguento, tenho que me preparar”, disse.

Bia Mirando foi procurada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, e confirmou que teve troca de mensagens com Vini Jr. “Isso aconteceu sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”, contou, mas deixou claro que eles não têm mais contato. “Não trocamos mais. As mensagens foram antes [da Virgínia].”

Bia Mirando e Vini Jr.

A coluna Fabia Oliveira, descobriu que os famosos não ficaram apenas na troca de mensagens, pois em julho, o atleta fez uma comemoração de “aquecimento”, no Rio de Janeiro, antes da festa de aniversário.

Uma das convidadas foi a influenciadora Bia Miranda. Durante a festa eles trocaram alguns beijos que rapidamente evoluíram para uma noite juntos. Após a festa, os famosos ainda conversaram outras vezes, mas a influenciadora preferiu voltar com o funkeiro Gato Preto e não falou mais com Vini Jr.

Quem também estava nessa festa de julho, era Virginia Fonseca, que esteve presente em um dos três dias de celebração do aniversário do jogador.