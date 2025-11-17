Bianca Andrade e Diego Cruz anunciam término do relacionamento nas redes sociais

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, de 31 anos, anunciou o término do relacionamento com o ator Diego Cruz, 29. Boca Rosa, como é conhecida nas redes, publicou uma carta aberta aos seguidores afirmando que o fim do namoro aconteceu de forma 'extremamente madura e respeitosa' e elogiou o rapaz por uma relação 'sem traumas'.

Ela compartilhou uma foto onde aparece tomando café ao lado do agora ex-namorado. “Ah, Didi, como falar sobre o nosso doce encontro nessa vida? Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas, que pode ser em paz”, iniciou no Instagram.

“Obrigada por ter me trazido uma nova ótica, você virou uma chave em mim e esse foi o maior presente que poderia me dar. Nunca mais direi que odeio namorar, porque com você eu amei e muito (todo mundo sentiu e viu isso nos meus olhos)”, continuou na legenda da publicação.

“Nosso ciclo finaliza aqui de forma extremamente madura e respeitosa, eu tenho tanta gratidão por você que quero que seja leve e em paz, como sempre fomos desde o começo. Didi, tudo de mais LINDO na sua vida! VOE, BRILHE, REALIZE SONHOS e saiba que existe uma pessoa no mundão que você pode contar quando precisar. TE AMO!”, finalizou.

Mais tarde, Boca Rosa também se emocionou ao falar do término com as seguidores em um vídeo no Instagram. “Queria dizer para vocês que terminou da forma mais saudável que eu já terminei relacionamento e, e faz parte da vida. Relacionamentos são tantas e tampas e tantas e tantas camadas, é complexo. Minha mãe sempre me diz: não é a maneira que você começa alguma coisa, a maneira que você termina, é como você sai de uma situação. E a gente saiu muito bem”, afirmou, com a voz embargada.

Diego Cruz também usou as redes sociais para se declarar para a ex-companheira e afirmou que deseja levar a amizade com Boca Rosa para a vida toda. “Bianquinha, faço esse relato aberto para te agradecer. A vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas. A gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha para oferecer", iniciou.

"E quanto crescimento, né? Não tem como dizer que “deu errado”. Não. Deu certo, e muito! Te acho uma mulher incrível, batalhadora, merecedora de tudo o que já conquistou, um EXEMPLO de mãe para o Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar para vida. Eu verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. Hoje e sempre! TE AMO”, disse.

Bianca Andrade e Diego Cruz | Foto: Reprodução/Instagram