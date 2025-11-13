Dani Hypólito revela ajuda inesperada de Ronaldo em sua carreira: 'Arcou com todas as despesas'

A ginasta e ex-BBB ainda lembrou que Ronaldo nunca comentou sobre o assunto - Foto: Reprodução/redes sociais

A ginasta Daniele Hypólito marcou presença, junto ao seu irmão Diego Hypólito, no leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno com a esposa, Celina Locks, na noite desta quarta-feira (12). Durante as entrevistas, a atleta relembrou a ajuda que recebeu do ex-jogador para participar do Mundial de Ginástica Artística em 2001.

Segundo Dani, Ronaldo custeou os gastos da ginasta para a competição, onde, pela primeira vez, o Brasil conquistou a primeira medalha da história do país no esporte.

“Através da ajuda do Ronaldo, para poder ir para o Mundial de 2001, que foi quando veio a primeira medalha da história da ginástica artística em mundiais. Foi um atleta entendendo a emoção de outro atleta para representar o seu país”, disse Dani.

A ginasta e ex-BBB ainda lembrou que Ronaldo nunca comentou sobre o assunto.

“A ginástica começou com a Dani em 2001 porque o Ronaldo arcou com todas as despesas da ida da minha irmã para esse Mundial. E aí foi onde surgiu a primeira medalha mundial da história da ginástica”, completou.