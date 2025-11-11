Termina o namoro de Mariana Ximenes e Thiago Cordeiro

O relacionamento tinha vindo a público no fim de agosto de 2024 - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O relacionamento tinha vindo a público no fim de agosto de 2024 - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A atriz Mariana Ximenes e o empresário Thiago Cordeiro não são mais um casal. A informação foi divulgada pelo jornal Extra, que afirmou que o relacionamento durou quase um ano e meio, mas terminou há pouco tempo. O ex-casal tinha um relacionamento discreto e evitava a exposição em eventos e nas redes sociais.

A última vez que o ex-casal teve uma aparição pública, foi no Carnaval, quando protagonizaram uma foto inspirada nos personagens do filme ‘Bye Bye Brasil’, de Cacá Diegues. Mesmo com o fim do relacionamento tendo sido amigável, os famosos não se seguem mais no Instagram, o que evidencia o ponto final no namoro.

Leia também:

Famílias são convocadas para assinar contratos do Minha Casa Minha Vida em Niterói

Luxemburgo comenta atitude de Neymar em jogo contra o Flamengo

O namoro da atriz com o empresário veio a público no fim de agosto do ano passado. Na época, eles foram vistos saindo juntos de uma peça de teatro. Quase um mês depois, a atriz assumiu publicamente o relacionamento.

Em uma entrevista à Marie Claire, na época, Mariana disse que eles se conheceram no México, em um curso imersivo de meditação que teve duração de 8 dias. Ainda segundo a artista, o espaço calmo colaborou para a conexão e a formação de um amor sereno entre eles. "Um relacionamento tem que ter todas as características de uma amizade. Escuta, conversa, respeito e, claro, amor", falou.

Viagem para Paris

Há pouco tempo, Mariana viajou a Paris ao lado das amigas Amora Mautner e Alessandra Negrini, para a Semana de Moda. Na época, a atriz já estava solteira e aproveitando a companhia das amigas e também de compromissos profissionais.

Nas redes sociais, ela compartilhou alguns momentos da viagem, mas sem entrar em muitos detalhes. “Dias em Paris entre amigos, trabalhos e gravações para novidades”, disse. Antes de Paris, a atriz também visitou o Ceará a trabalho.