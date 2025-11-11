Leandro Lima é internado após ingerir gasolina por acidente

O ator ingeriu gasolina por acidente ao trocar o líquido da motocicleta para o carro - Foto: Reprodução - Instagram

O ator Leandro Lima, de 43 anos, foi internado nesta segunda-feira (10) depois de, acidentalmente, ingerir gasolina ao realizar uma manobra caseira.

Através das redes sociais, o ator contou que utilizava uma mangueira para “chupar” o combustível da motocicleta para colocá-lo no carro. Apesar de já ter realizado a manobra algumas vezes, Leandro acabou ingerindo um pouco da gasolina. “Tive falta de ar e vim para o hospital”, disse.

"Fui tirar gasolina da moto para botar no fusca e acabei ingerindo e engasgando com a gasolina. Me deu falta de ar e vim aqui para o hospital. Me deixaram em observação para se certificarem de que não tenha entrado gasolina no meu pulmão", explicou.

Depois de ficar durante o dia de observação e passar por exames, o ator teve alta e aproveitou o momento para deixar um alerta para os fãs. "Não bebam gasolina", pediu. "Etanol é para os fracos, mas eu aconselho não beber. Nem etanol, nem metanol, nem gasolina. Estou com um bafo de gasolina desgraçado, estou me sentindo o próprio Fusca", disse.