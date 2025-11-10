Mais que amigos, friends! Shawn Mendes visita filho de Ivete Sangalo em Salvador

O primogênito de Ivete Sangalo recebeu o artista na mansão em que mora com a família - Foto: Reprodução/redes sociais

O primogênito de Ivete Sangalo recebeu o artista na mansão em que mora com a família - Foto: Reprodução/redes sociais

O artista canadense Shawn Mendes fez uma visita à mansão de Ivete Sangalo, em Salvador, na Bahia, neste fim de semana. O cantor de 27 anos foi visto por fãs circulando sem camisa pelo píer em frente à casa da cantora, onde também conheceu pessoalmente Marcelo Sangalo, primogênito de Ivete.

Aos 16 anos, Marcelo Sangalo publicou uma foto onde aparece ao lado do artista canadense. Na legenda, ele escreveu 'always welcome', que em português significa 'sempre bem-vindo'.

O adolescente se prepara para seguir carreira musical e já toca percussão e bateria nos shows da mãe desde os 13 anos. Ele tem um estúdio em seu quarto, onde produz músicas do universo do trap e do funk.

Leia também

Zé Felipe registra momento de descontração e brincadeira entre suas filhas e Ana Castela

Rumores indicam fim do relacionamento entre MC Poze do Rodo e Vivi Noronha



Marcelo, ou Marcelinho, como é conhecido, é fruto do relacionamento de Ivete com o nutricionista Daniel Cady. Além dele, a cantora é mãe das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.