Zé Felipe registra momento de descontração e brincadeira entre suas filhas e Ana Castela

A "boiadeira" aproveitou o domingo ao lado do namorado

10 de novembro de 2025
Zé Felipe registrou o momento em seu perfil nas redes sociais
Zé Felipe registrou o momento em seu perfil nas redes sociais

O domingo (09) foi de descontração em família para Ana Castela e Zé Felipe. O casal aproveitou o tempo juntos para curtir ao lado das filhas do cantor, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, frutos do seu antigo relacionamento com Virginia Fonseca.

Zé Felipe registrou o momento em seu perfil nas redes sociais. Na foto, Ana Castela aparece brincando com as meninas. 

Ana Castela e Zé Felipe confirmaram o romance no fim de outubro. A confirmação aconteceu durante o programa "Domingo Legal", do SBT, quando os dois se beijaram ao vivo.

Pouco depois, o casal voltou a falar sobre o namoro em uma caixinha de perguntas no Instagram, reforçando a notícia e demonstrando sintonia.

