Rumores indicam fim do relacionamento entre MC Poze do Rodo e Vivi Noronha

Rumores nas redes sociais apontam que o casal MC Poze do Rodo e Vivi Noronha não está mais junto. A influenciadora não se pronunciou sobre o assunto, mas a informação foi divulgada pela conta do Instagram Daily do Garotinho. Apesar dos rumores, os dois ainda se seguem e há registros do casal nas redes sociais

Juntos, o casal teve três filhos, Júlia, Miguel e Laura. Vivi Noronha, de 20 anos, conheceu MC Poze quando tinha 14 anos, porém o relacionamento sempre foi alvo de idas e vindas. Um dos rompimentos do casal ocorreu durante uma das gestações de Vivi.

Os famosos, que se casaram em outubro do ano passado, antes da fama, viviam na comunidade das Rolas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.