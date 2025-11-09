Whindersson Nunes revela desejo de se afastar das redes sociais: 'Todo dia'

O humorista e influenciador Whindersson Nunes, falou sobre o assunto que muitos blogueiros evitam, o afastamento das redes sociais. Durante a participação do artista no programa "Altas Horas", deste sábado (8), ele abriu o coração e contou que mesmo com todo o sucesso, pensa constantemente em dar um tempo do mundo digital.

“Todo dia. De manhã, às vezes, estou com uma opinião. Às vezes, à tarde já é outra. Vão amadurecendo os pensamentos”, disse ele.

Durante a conversa, Whindersson também elogiou o time que o acompanha nos bastidores e revelou como lida com os momentos de pausa na carreira. “Eu também tenho uma turma toda que trabalha comigo, que é uma galera também que eu tiro férias e eles ficam doidos: ‘Ai, meu Deus, vou fazer o quê?’. Aí eu arrumo já um show, faço um CD, crio uma equipe de boxe. Todo mundo começa a fazer o que não sabe, aprender aquilo que não sabe. Só não me fecho para as possibilidades.”

O artista falou que aprender a lidar melhor com as críticas. “Eu parei também de me envaidecer com ‘você é muito bom’, ‘você é o melhor’ porque eu comecei a ter uma balança melhor para quando diziam ‘você não é nada’, ‘você não é ninguém’, ‘você não é artista’. Eu comecei a ficar no meio do caminho. Isso foi um conselho que recebi de uns indígenas num estúdio que eu fui.”

O humorista explicou também que, para preservar a saúde mental, evita se expor a mensagens negativas. “Se você não vê, não existe. É só bloquear o celular e sair fora. Quem quiser fala assim na tua cara: ‘Ei, mano, aquele negócio eu não gostei que tu falou’. Aí você fala: ‘Pois sente aqui. Vamos conversar’. Vocês podem concordar em discordar ou então viram dois neandertais e sai se batendo no meio da rua”, concluiu, com bom humor.