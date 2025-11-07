Nova confusão envolvendo Jojo Todynho na faculdade termina em registro de ocorrência

Jojo e alguns colegas estariam conversando alto, o que incomodou outros alunos e a professora, que pediu silêncio - Foto: Divulgação

Jojo e alguns colegas estariam conversando alto, o que incomodou outros alunos e a professora, que pediu silêncio - Foto: Divulgação

A cantora Jojo Todynho, de 28 anos, voltou a se envolver em uma confusão na faculdade Estácio de Sá, na Taquara, Zona Oeste do Rio, onde cursa Direito. O episódio teria ocorrido durante um simulado da disciplina de Direito Empresarial, na última quarta-feira (5). Um estudante da turma procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, que será apurado pela 32ª Delegacia Policial (Taquara).

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, a confusão começou após reclamações de barulho em sala. Jojo e alguns colegas estariam conversando alto, o que incomodou outros alunos e a professora, que pediu silêncio. A artista, no entanto, teria reagido de forma exaltada, utilizando palavrões e expressões agressivas.

A professora tentou acalmar os ânimos, mas, segundo relatos, as ofensas continuaram. Um dos estudantes envolvidos afirmou ter se sentido ofendido e, por isso, decidiu registrar o caso na delegacia.

A Polícia Civil confirmou que as investigações estão em andamento e que serão conduzidas pela 32ª DP. “Diligências estão em curso para esclarecer os fatos”, informou a corporação em nota. A equipe de Jojo Todynho e a instituição de ensino foram procuradas, mas não se manifestaram até o momento.

Alguns alunos relatam que o comportamento da cantora já havia sido motivo de reclamações anteriores dentro da universidade. Há, inclusive, cobranças para que a faculdade se posicione oficialmente sobre o caso, uma vez que, segundo os estudantes, alguns professores e coordenadores evitam se envolver por manter vínculos próximos com a artista.

Histórico de conflitos

Não é a primeira vez que Jojo se vê envolvida em uma polêmica no ambiente universitário. Em abril de 2024, ela foi processada por uma colega de curso, Gabriela dos Santos do Nascimento, que alegou ter sido agredida com um tapa no rosto na porta da instituição. Na época, um vídeo da discussão circulou nas redes sociais.

Em resposta, Jojo negou ter cometido agressão física e afirmou que o desentendimento foi apenas verbal. “Não agredi ela em momento nenhum”, declarou a funkeira nas redes sociais, à época do ocorrido.