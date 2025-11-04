'Decisão impulsiva': Influencer tatua o rosto e divide opiniões na internet

A influenciadora Sierra Cannon, 26 anos, natural de San Diego, na Califórnia, sempre sonhou em ter sardas e, por isso, revelou através de suas redes sociais, que tentou quase todos os métodos que conseguia imaginar, desde henna e bronzeamento artificial até maquiagem com pontos precisos, até chegar à decisão drástica que tomou.

No mês passado, a criadora de conteúdo resolveu tomar uma decisão que ela descreve como “impulsiva” e tatuou sardas em seu rosto.

“Claramente, é algo que eu amo, então eu pensei, por que não fazê-las um pouco mais permanentes? Eu sempre senti que meu rosto deveria ter sardas”, revelou a jovem em entrevista à revista People. “Considerando o tempo e dinheiro que gastei experimentando outros produtos para criar as sardas, eu acho que foi totalmente válido”, comentou.

A atenção recebida por Sierra nas redes sociais dividiu a opinião de seus fãs. “Meu Deus, fiquei tão animado por você. Eu amei isso”, escreveu uma internauta. “Como uma garota naturalmente com sardas, seja bem vinda ao clube”, desejou outra. Mas as mensagens negativas também chegaram "em peso". “Meu Deus do céu. Eu não consigo aceitar isso [...] Por quê? Simplesmente por quê?”, perguntou uma fã. “As pessoas fazendo tendências serem permanentes me enlouquecem. Isso vai ficar horrível no seu aniversário de 80 anos”, argumentou mais um internauta.