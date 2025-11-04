Performance de Elisa Sanches em coroação na Império da Tijuca causa repercussão e pedido de desculpas

A apresentação da nova rainha de bateria da Império da Tijuca, realizada no último domingo (02), "viralizou" nas redes sociais com inúmeras críticas. Isso porque Elisa Sanches, que é atriz pornô e produtora de conteúdo adulto, recebeu o posto na quadra da escola de uma maneira no mínimo inusitada.

Em seu discurso de posse, Elisa contou que foi chamada pelo presidente da agremiação, Thiago Carvalho, "de última hora".

"Tomei um banho e vim [...] Thiago é meu amigo, eu estava cansada de fazer vários shows, mas ele insistiu: ‘Amiga, vem pra cá’. Estou muito feliz de estar na Império da Tijuca. Fiquei honrada em ser chamada como rainha de bateria. Vou sambar, quer dizer, aprender, né", afirmou Elisa.

Mas o que realmente levou a atriz pornô a receber diversas críticas não foi a falta de samba no pé, e sim sua performance em cima do palco. Com um vestido revelador e sem calcinha, ela rebolou ao som de funk na frente de uma plateia formada, inclusive, por menores de idade.

"O samba morreu o mundo acabou e eu não sei nem quem é", disse uma internauta. "Estarrecedor os vídeos dessa senhora no palco!", disse outra. "Uma agremiação de 84 anos passando por esse tipo de humilhação. Cenas deploráveis da 'rainha de bateria' de quatro no meio da QUADRA de uma escola de samba. Onde se viu isso? Não é possível acharem uma coisa normal. Já não bastassem a quadra da escola ter virado “point de final de semana”, afirmou uma terceira.

Pedido de desculpas

Diante da repercussão, Thiago Carvalho, presidente da Império da Tijuca, pediu desculpas à comunidade.

"Como presidente, devo satisfação somente a vocês, meus segmentos e comunidade. Primeiro pedir desculpas pelo o ocorrido ontem, infelizmente saiu do controle, já estava no final do evento (não era samba), a empolgação de ser pega de surpresa pelo convite, ocasionou de acontecer tais coisas desagradáveis [...] Não concordo, assumo totalmente a responsabilidade [...] Elisa é uma pessoa maravilhosa, que tem muito a somar com a gente. Seguimos, pois o carnaval tem dia e hora", publicou o presidente da agremiação na tarde desta segunda-feira (03) em suas redes sociais.

Além de rainha de bateria, Elisa também vai desfilar como musa da Porto da Pedra, de São Gonçalo, na Sapucaí, que vai contar a história das profissionais do sexo no enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", explorando suas histórias, luta por direitos e seu papel cultural.