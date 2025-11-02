Felipe Ret pede a namorada em casamento durante show

O rapper Felipe Ret levou o público à loucura durante um show na madrugada desde domingo (02), em Manaus. E não foi só pela performance do cantor no palco.

Ret interrompeu sua apresentação durante um momento e fez um pedido de casamento ao vivo para sua namorada, Ágatha Sá.

Com a modelo em cima do palco, o artista abriu uma caixinha, com a aliança dentro, e soltou: “Casa comigo, gostosa?”.

Ágatha celebrou, beijou e abraçou o amado, mas respondeu: “Só se você ajoelhar!”. E claro, Ret acatou o pedido e deixou os fãs empolgados.

Ret e Agatha estão juntos desde 2023 e assumiram o namoro no Dia dos Namorados daquele ano. No ano seguinte, o rapper presentou a amada com um carro avaliado em mais de R$ 150 mil, além de um videoclipe romântico em homenagem à data.