Ainda sem poder dirigir, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo aos 15 anos

O carro do adolescente, um Lamborghini Urus S branco, está avaliado em cerca de R$ 1,65 milhão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de outubro de 2025 - 13:14
Cristiano dos Santos é atualmente jogador do Al-Nassr, igual o pai
Mais um carro de luxo chegou à garagem da família de Cristiano Ronaldo. Dessa vez, um Lamborghini Urus S branco, avaliado em cerca de R$ 1,65 milhão dado de presente ao filho do jogador. O carro esportivo de luxo é capaz de atingir 305 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos.

Embora ainda não possa dirigir legalmente, o jovem deve aproveitar o carro, por enquanto, como passageiro. A escolha reforça a tradição da família por automóveis de luxo, já que o craque português é conhecido por colecionar modelos raros e potentes.

Porém, de acordo com jornais espanhóis, o veículo não é novo. Ou seja, uma das possibilidades é que o próprio Cristiano Ronaldo retirou o Lamborghini de sua coleção pessoal para presentear o filho mais velho.

Cristiano dos Santos é atualmente jogador do Al-Nassr, igual o pai. Recentemente, ele foi convocado para a seleção sub-16 de Portugal, após apenas quatro jogos no sub-15.

