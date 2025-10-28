Vitinho anuncia pausa na carreira artística após passar por cirurgia nas cordas vocais
O cantor detalhou o problema de saúde e agradeceu o carinho dos fãs
O cantor Vitinho anunciou, na manhã desta terça-feira (28), que vai dar uma pausa de um mês na carreira artística após passar por cirurgia nas cordas vocais. Através da publicação de uma foto onde aparece deitado em uma cama hospitalar, ele detalhou o problema de saúde e agradeceu o carinho dos fãs.
"Passando pra dar uma satisfação para galera que curte meu som, pois vou precisar me recolher por um mês. Hoje passei por um procedimento cirúrgico para retirada de dois pólipos grandes nas minhas cordas vocais. Isso vinha atrapalhando meu desempenho vocal há alguns meses e causando muita rouquidão, por conta da força que eu precisava fazer pra cantar", contou o artista.
"Eu sempre estudei muito para tentar ser um excelente cantor, e isso estava me incomodando bastante, porque levo a música a sério e gosto de entregar o melhor pra quem me ouve. Esperei um pouco pra resolver, porque ainda tinha compromissos na agenda, mas agora é hora de cuidar disso pra voltar 100%" [...] Quero agradecer à minha otorrino, Dra. Sabryna Farneze, que identificou o problema e realizou a cirurgia, e à minha fonoaudióloga, Dani Lima, que não deixou a peteca cair até eu cumprir todos os shows marcados. É isso, time. Em breve volto mais forte! Conto com as orações de vocês pra uma recuperação perfeita. Obrigado a todos pelo carinho", afirmou Vitinho.