Camila Queiroz e Klebber Toledo falam da reta final da gestação e revelam que já escolheram o nome da filha

Os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz vivem a emoção da espera da primeira filha. Camila revelou que está passando cada fase da gestação com leveza e alegria junto com o marido. Em entrevista ao portal Leo Dias, eles revelaram que esperam a bebê com muita animação, tanto que o nome já foi escolhido, porém continuará em segredo.

De acordo com Camila, a decisão de não contar o nome da bebê é algo natural e não foi planejado. "A gente age muito pelo coração. O sexo da bebê, por exemplo, revelamos no nosso aniversário de casamento, mas não foi nada combinado", disse. Uma das sugestões de nome feitas pelos fãs, “Angel” , a personagem célebre de Camila em Verdades Secretas, arrancou muitas risadas do casal. O pai da bebê, Klebber, não perdeu a oportunidade de entrar na brincadeira e deu a ideia de fazer um “bolão” para saber quem acertaria o nome, assegurando que o escritor Walcyr Carrasco “iria adorar” a homenagem.

Leia também:

IML do Rio terá atendimento exclusivo para os mortos da megaoperação do RJ

UFF suspende atividades presenciais nesta quarta-feira (29)

Os futuros papais comentaram sobre a reta final da gravidez. O parto está programado para ocorrer em dezembro, antes do Natal. A atriz contou que o casal encara todas as etapas da gestação com bom humor. "A gente brincava toda semana com o que eu estava 'fabricando'. Um dia era o pulmão, no outro o coração."