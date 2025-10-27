Maíra Cardi compartilha sofrimento ao ver a filha recém-nascida na UTI Neonatal

A empresária e influenciadora Maíra Cardi, de 42 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre a visita que fez à filha recém-nascida, Eloáh, que está internada na UTI Neonatal. A criança nasceu nesse domingo (26) e precisou receber cuidados médicos para ajudar na respiração e está se alimentando por sonda.

Nos stories do perfil oficial, Maíra compartilhou uma foto em que a bebê surge segurando o dedo do pai, o empresário e coach, Thiago Nigro. “Obrigada meu amor, por estar firme e forte ao lado dela sem sair”, escreveu a famosa. Nesse momento, a influenciadora desabafou: "Ela é muito boazinha, está acordadinha sem chorar, olhando tudo, com um respirar super chato e pesado e se alimentando apenas por sonda. Obviamente que não consegui ficar, ver essa situação dói mais que saber [dela]! Mas Deus nos fortalece."

Maíra contou que no momento, Eloáh não pode mamar. "Eles estão medindo para ver como está a glicemia. Ela consegue ficar sem mamar ainda, estou morrendo de dó, mas, enfim, não pode. Se ela tiver que mamar, eu tiro o leite e dou pra ela. Se tiver que mamar, ela vai mamar por sonda. Não pode mamar pela boca com a dificuldade que ela está para respirar", disse.

A recém-nascida é a primeira filha do casal. Mas a influenciadora teve um filho com Nelson Rangel, o Lucas, de 24 anos. Do casamento com o ator Arthur Aguiar, ela teve Sophia, de 6 anos.