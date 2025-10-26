Thais Carla mostra mudanças no corpo após perder 75 Kg

A dançarina e influenciadora Thais Carla, de 34 anos, publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece fazendo um “tour” pelo corpo depois de perder 75kg. Ela passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025 e, desde então, vem mostrando o processo de mudança não só do corpo.

Thais, que ganhou notoriedade ao integrar o balé de Anitta, iniciou o vídeo dizendo que as primeiras mudanças perceptíveis foram no rosto.

“É um corpo que amo, cada pedacinho dele. O rosto mudou um pouco, né? Porque fiz botox, um pouco de preenchimento na boca... Mas foi um rosto que sempre levou alegria para vocês, que sempre trouxe alguma motivação. Um sorriso que pudesse animar vocês, um sorriso que resistiu mesmo quando eu estava triste, sabe? Então eu olho cada detalhe do meu rosto e gosto muito”, disse ela em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

A influenciadora também revelou que teve queda de cabelo em decorrência da bariátrica e que depois da cirurgia descoloriu o cabelo. “Meu pé está mais seco, porque eu sempre tive um pé mais sequinho por causa da atividade física. Já fiz muita coisa na vida. É um pé que já foi torcido, já caí, já tive muito calo, já dancei bastante, já machuquei, já perdi unha”, disse ela ressaltando que suas panturrilhas sempre foram definidas por causa da dança.

Ao longo do vídeo, a dançarina ainda celebrou que o processo tem alterado sua rotina. “Não tem nada melhor do que ir a uma loja e achar uma roupa. Nem acreditei! Esse top aqui mesmo que estou usando é GG. É muito legal isso. É a melhor parte, não vou mentir. Poder achar, caber nas roupas, é muito bom.”

Logo em seguida, ela mostrou a barriga, ainda com excesso de pele e brincou. “Meu tanquinho! Ah, então... essa parte aqui é muito maior do que essa da barriga. Acontece, por causa da postura. Meu ombro até ficava torto. Minha barriguinha está mole, gente, normal, ia cair mesmo. Aqui tenho essa fenda da cesárea da Eva, que não era pra ter sido feita por aqui, porque essa região tem mais gordura.”

Mesmo ainda estando no começo do processo de emagrecimento, Thais disse que pretende fazer procedimentos para a remoção do excesso de pele. “Devo fazer uma parte por vez. A única coisa que me incomoda é que, quando estou dando aula de dança, a barriga fica batendo. E outra: eu tinha mania de colocar todo o peso na barriga. Ficava em cima dela. Agora, como não tenho mais essa barriga tão grande, fico tentando me corrigir o tempo todo.”

Thais ainda ressaltou que o emagrecimento tem sido um processo de auto aceitação, pois seu corpo está passando por muitas mudanças em pouco tempo. “É um corpo que contou minha história, minha resistência, que me proporcionou realizações. Agora estou buscando uma nova essência, me encontrando cada vez mais e acho que isso é só um processo. Eu não tenho que me odiar ou pensar: ‘Ah, não vou usar biquíni porque minha barriga está mole’. Eu nunca fui assim e nunca vou ser. Está mole hoje? Amanhã faço algo e tudo bem. Depois faço o que for preciso e acabou. Tudo é um processo.”