Rafa Justus desabafa sobre comentários relacionados à sua aparência nas redes sociais: 'Ódio gratuito'

Rafaella Justus, 16, desabafou com seus seguidores, através das redes sociais, sobre críticas que vem recebendo após publicar alguns vídeos exibindo sua fantasia para uma festa de Halloween. Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, a jovem aproveitou o espaço para expressar seus sentimentos e enviar uma mensagem de apoio às pessoas que também sofrem com ataques e ofensas na internet.

“Estava vendo os comentários dos meus vídeos aqui, principalmente os que postei ontem, e percebi o quanto ainda existe gente desnecessária. Fico triste, não por estarem me ofendendo, mas pelas pessoas mesmo. Pelo tanto de ódio gratuito que elas descontam nos outros só para se sentirem superiores”, disse Rafaella.

Ela contou ainda que alguns comentários a fizeram relembrar momentos difíceis do passado, mas destacou que hoje está mais madura para lidar com esse tipo de situação. “O que realmente me entristece é ver o quanto existe gente mal amada. Vi alguns comentários que me remeteram a momentos muito ruins do passado, e isso realmente me pegou. Mas, graças a Deus, tenho uma cabeça muito boa para lidar com esse tipo de situação”, disse.

Rafa ainda refletiu sobre as consequências de crescer sob os holofotes e explicou o motivo de decidir gravar o desabafo. “Resolvi fazer esse vídeo também porque sei que não sou a única que passa por isso. Muita gente enfrenta o mesmo, e infelizmente é uma consequência de estar na mídia. Às vezes, as coisas fogem um pouco do controle, especialmente aqui, nessa rede”, destacou a jovem.

Por fim, Rafaella agradeceu o carinho dos fãs e reforçou o pedido por mais empatia nas redes sociais. “Confesso que fico ainda mais brava quando isso acontece com pessoas que eu amo do que comigo mesma. Espero que vocês pensem bem antes de comentar algo que não vai acrescentar nada à vida de vocês. Esse tipo de energia é muito ruim, e eu não desejaria para ninguém. Um beijo, gente. Bom sábado, bom final de semana e obrigada a todos que me mandam tanto apoio e carinho por aqui. Eu amo vocês”, finalizou.