Lucas Leto sofre acidente de carro com professora da Dança dos Famosos: 'Apenas um susto'

O ator Lucas Leto, 26, sofreu um acidente de carro na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (23), após deixar os estúdios da Globo, onde participou das gravações do quadro "Dança dos Famosos", exibido no "Domingão com Huck".

De acordo com a equipe do artista, ele estava acompanhado do seu assessor e sua coreógrafa no programa, Mayara Araújo, quando o veículo em que ele estava foi atingido por uma motocicleta, o que provocou danos na parte traseira do carro. A equipe ressaltou que, apensar do susto, o artista está bem e não sofreu ferimentos.

No programa ao vivo "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (24), Lucas Leto detalhou o ocorrido.

"Eu estava saindo da Globo junto com a minha parceira do Dança dos Famosos, a Mayara. E a gente estava parando, a gente foi estacionar ali na Barra, na orla. E na hora a gente estava no banco de trás e eu ouvi um impacto muito grande, um barulho muito grande atrás. E quebrou os vidros, assim, estilhaçou os vidros e muitos vidros lá na minha calça, em cima da Mayara. Graças a Deus a gente estava de cinto. Então, o impacto que teve no fundo do veículo, que poderia arremessar a gente pra frente, não arremessou", contou.

O ator disse ainda que o motociclista envolvido não se feriu gravemente. "Uma motocicleta vinha atrás, ele não prestou atenção, bateu na traseira do carro e acabou quebrando todo o vidro de trás. Foi um grande susto, mas o motociclista está bem também", acrescentou.

"A gente falou com ele [o motociclista]. Ele estava acordado, sem sangramento, sem ferimentos aparentes. Só precisou ficar imobilizado por conta da pancada, que foi muito forte. Ele voou, mas a gente saiu, foi um grande susto", completou o artista.