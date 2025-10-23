MC Ryan reata relacionamento em Paris após polêmica de agressão

O casal havia se separado devido a um episódio de agressão - Foto: Reprodução/redes sociais

O casal havia se separado devido a um episódio de agressão - Foto: Reprodução/redes sociais

O cantor MC Ryan resolveu fazer uma surpresa para sua ex, Giovanna Roque, diante da Torre Eiffel, em Paris. O casal havia se separado devido a um episódio de agressão.

Em um cenário romântico, com um grande buquê de flores e a frase: “Volta comigo”, o funkeiro surpreendeu a influenciadora com o pedido de reconciliação.

“Depois de tudo o que vivemos, eu entendi que o amor não é feito só de momentos bons, é feito de aprendizados, de erros, de pausas e de recomeços. Nós passamos por muita coisa, e eu precisei olhar pra dentro pra entender o que realmente importa. Aprendi com você sobre paciência, parceria e o valor de cuidar de quem a gente ama. Eu te amo. Eu amo a mulher incrível que é mãe dos meus filhos", escreveu MC Ryan na legenda da publicação.

O casal recebeu inúmeras críticas nas redes sociais após a decisão de reatar o relacionamento.

“Admiro a coragem”, escreveu um internauta. MC Ryan respondeu: “Vocês têm coragem de voltar com um pobre feio! Deixa ‘nós’ em paz”. A resposta do cantor acabou gerando ainda mais repercussão do caso.

Relação conturbada

Ryan e Giovanna viveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em setembro de 2024, o cantor foi acusado de agredir a influenciadora, o que levou ao fim do casal e a uma onda de manifestações nas redes pedindo que Giovanna não retomasse o romance.

Na época, vieram à tona imagens de uma câmera de segurança que mostravam o momento em que MC Ryan, de 24 anos, agredia Giovanna Roque, de 26, mãe de sua filha. O episódio ocorreu no dia 21 de abril daquele ano, às 13h38.