Mítico, do Podpah, celebra transformação depois de perder 40 kg

O apresentador Thiago Marques, mais conhecido como Mítico, um dos donos do podcast Podpah, surpreendeu seus fãs ao revelar uma impressionante mudança física. O paraense de 33 anos mudou os hábitos na vida e já perdeu 40 quilos, focando em atividades físicas e uma alimentação saudável. Mítico constantemente compartilha sua rotina nas redes sociais e faz reflexões sobre o processo de emagrecimento.

Em um vídeo recente, o apresentador aparece em uma academia e afirma ter realizado em sonho antigo: “Galera, eu perdi 40 quilos, mano. Eu tô pesando 85, eu já cheguei a pesar 135. Meu sonho há anos era sair dos três dígitos”, contou.

Leia também:

➣Veículo que levava marmitas para UPA do Colubandê é recuperado pela polícia após ser roubado por criminosos

➣ Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez

Mítico também revelou que passou a se dedicar muito a natação, atividade que para ele vai muito além apenas da parte física. “A natação pra mim é mais mental do que corpo. Eu já tava me matando todo dia na piscina, aí pensei: preciso puxar ferro também. Mas a natação é algo que eu gosto, é relaxante. Às vezes, sábado, eu desço pra piscina só pra nadar”, disse.

Antes e depois do apresentador Mítico | Foto: Reprodução/Instagram