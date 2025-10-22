Maíra Cardi contrata Jesus para fazer presença no aniversário de 7 anos da filha: 'Ela que pediu'

A influenciadora Maíra Cardi, de 42 anos, publicou em suas redes sociais diversos registros da festa luxuosa de aniversário de 7 anos da filha, Sophia, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar. A comemoração aconteceu nesta terça-feira (21), e contou com um parque de diversões com zoológico particular e a presença de um ator interpretando Jesus.

Na internet, Maíra agradeceu o apoio do marido Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, e aproveitou para fazer uma declaração. "Primeiro, quero agradecer a Deus pela vida da minha filha e por tudo que Ele tem feito e confiado em nossas mãos. Depois, quero agradecer ao meu marido, que nos proporciona tudo o que desejamos. Sempre fiz todos os aniversários dela com muito amor, tentando fazer o melhor que eu podia. Mas não é fácil ser mulher provedora por muito tempo. Até que conheci meu marido. Ele cuida de mim, da nossa família e dos meus, que agora são dele também", escreveu Maíra.

Ela também aproveitou para falar sobre a escolha inusitada: "O mais importante da festa: a Sophia pediu Jesus na festa dela. E quando perguntamos o que ela mais gostou de tudo, respondeu: 'Jesus. Eu amo Jesus, mãe. Trocaria tudo por Ele'", contou orgulhosa.

Thiago Nigro fez questão de retribuir o carinho nos comentários: "Meu amor, orgulho do que estamos construindo e do amor que nutrimos dentro de casa. Amo você e amo a Sophi, a Eloáh e o Lucas!".