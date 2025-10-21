Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Julio Cocielo

A influenciadora Tata Estaniecki se pronunciou pela primeira vez após a anúncio da separação com o youtuber Julio Cocielo. O casal estava junto há 11 anos e o término foi anunciado por Cocielo nas redes sociais, na última semana.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Tata agradeceu as mensagens que recebeu de seguidores e disse que precisou de um tempo para “organizar as ideias, organizar a vida e focar 100% nas crianças”.

“O foco agora realmente é estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente está se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar”, afirmou a influenciadora no vídeo.

Ela também afirmou que aos poucos está voltando a rotina e que tudo vai se acertar. “Eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Tudo tem um tempinho, mas estou aqui. Obrigada!”, complementou.



Na última quinta-feira (17), o influenciador e humorista Julio Cocielo publicou uma foto nas redes sociais comunicando a separação de Tata, após 11 anos de relacionamento. O casal se tornou muito amado na web e tem dois filhos, Beatriz e Caio.

A notícia pegou muitos fãs de surpresa, que, inclusive, questionaram se não se tratava de uma brincadeira, mas posteriormente, Tata também confirmou em seu perfil, a separação de casal.

