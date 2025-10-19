Assumidos! Ana Castela e Zé Felipe se beijam em rede nacional: 'Estamos sempre juntos'

Ana Castela e Zé Felipe assumiram o romance e deram o primeiro beijo em rede nacional durante a participação no quadro "Passa ou Repassa" que foi ao ar neste domingo (19), no "Domingo Legal", do SBT. O casal dançou agarradinho e se divertiu no palco.

O apresentador Celso Portiolli questionou algumas vezes sobre o status dos cantores, mas eles decidiram só dar detalhes mais para o fim do quadro, depois de cantaram "Sua Boca Mente", música que gravaram em parceria. "Estou cansado de ver fofoca. Está ou não está?", questionou o apresentador.

"Eu e o Zé a gente está se conhecendo", afirmou a cantora. "Nós estamos sempre juntos", confirmou Zé. Portiolli pediu um beijo e os dois deram um selinho, se jogando no chão em seguida.