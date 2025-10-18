Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Tata Estaniecki e Júlio Cocielo removem sobrenome de casados de seus perfis no Instagram

Mudança aconteceu logo após o influenciador confirmar o fim do casamento

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de outubro de 2025 - 03:20
A influenciadora Tata Estaniecki e o youtuber Júlio Cocielo removeram, de suas redes sociais, o sobrenome de casados na tarde desta sexta-feira (17). A mudança aconteceu pouco tempo depois de Júlio anunciar o fim do casamento de oito anos com Tata.

Antes da separação, Tata assinava como "Tata Estaniecki Cocielo", demonstrando publicamente o vínculo com o marido e agora tirou. O youtuber também tirou o sobrenome dela, indo de "Júlio Cocielo Estaniecki" e voltando a ser apenas Júlio Cocielo.

Na noite da última quarta (16), Cocielo anunciou o fim do relacionamento através de suas redes sociais: "Vocês diziam: 'No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor'. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos", declarou o youtuber no comunicado.

Cocielo também pediu respeito ao momento vivido por ele e Tata. Ele reforçou que ambos não falarão mais sobre o assunto: "Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro", completou.

