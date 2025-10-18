Tata Estaniecki e Júlio Cocielo removem sobrenome de casados de seus perfis no Instagram

Julio Cocielo e Tata Estaniecki terminaram o casamento de oito anos - Foto: Divulgação/Instagram

Julio Cocielo e Tata Estaniecki terminaram o casamento de oito anos - Foto: Divulgação/Instagram

A influenciadora Tata Estaniecki e o youtuber Júlio Cocielo removeram, de suas redes sociais, o sobrenome de casados na tarde desta sexta-feira (17). A mudança aconteceu pouco tempo depois de Júlio anunciar o fim do casamento de oito anos com Tata.

Antes da separação, Tata assinava como "Tata Estaniecki Cocielo", demonstrando publicamente o vínculo com o marido e agora tirou. O youtuber também tirou o sobrenome dela, indo de "Júlio Cocielo Estaniecki" e voltando a ser apenas Júlio Cocielo.

Tata retirou o sobrenome de Julio de sua página | Foto: Divulgação/Instagram

Na noite da última quarta (16), Cocielo anunciou o fim do relacionamento através de suas redes sociais: "Vocês diziam: 'No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor'. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos", declarou o youtuber no comunicado.

Cocielo removou o nome de sua ex-esposa do perfil de seu Instagram | Foto: Divulgação/Instagram

Cocielo também pediu respeito ao momento vivido por ele e Tata. Ele reforçou que ambos não falarão mais sobre o assunto: "Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro", completou.