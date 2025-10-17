Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Festa das Crianças em São Gonçalo com Jojo Todynho no DOM Atacadista

As 200 primeiras crianças que chegarem ao local receberão um brinquedo e um kit lanchinho

Escrito por Redação | 17 de outubro de 2025 - 12:19
Em comemoração ao Mês das Crianças, o DOM Atacadista realiza, no próximo sábado (18/10), uma grande festa na loja de São Gonçalo, com a presença especial de Jojo Todynho, a Chefe de Ofertas da marca.

O evento promete muita diversão para a garotada, com brinquedos como pula-pula, escorrega e acerte o alvo, além de guloseimas típicas de festa infantil: cachorro-quente, bolo, pipoca e algodão doce. Além disso, as 200 primeiras crianças que chegarem ao local receberão um brinquedo e um kit lanchinho.

A comemoração acontece entre 10h às 15h, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 570 – CEASA, São Gonçalo.

Fundado em setembro de 2019, no Rio de Janeiro, o DOM Atacadista nasceu com o propósito de fortalecer o poder de compra de seus clientes, oferecendo preços competitivos e uma experiência de compra positiva, tanto para consumidores finais quanto para empreendedores. Com o modelo cash and carry (autosserviço), as lojas da rede disponibilizam mais de 10 mil itens de grandes marcas, abrangendo categorias como mercearia, perecíveis, embalagens, bazar, bebidas, entre outros.

