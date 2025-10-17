Parada do Orgulho LGBTI+ chega a São Gonçalo neste domingo (19)

A concentração da Parada será na Praça Feliciano Sodré , em frente à antiga sede da Prefeitura - Foto: Divulgação

A concentração da Parada será na Praça Feliciano Sodré , em frente à antiga sede da Prefeitura - Foto: Divulgação

São Gonçalo viverá neste domingo (19) um ato de afirmação da diversidade e do orgulho de ser quem é. A 22ª Parada LGBTI+ da cidade acontece a partir das 13h. Durante o evento, haverá ações de saúde e cidadania, além de apresentações artísticas. Entre as atrações, estão confirmadas o Bonde das Maravilhas e Inês Brasil.

A concentração da Parada será na Praça Feliciano Sodré , em frente à antiga sede da Prefeitura.

Leia também:

Brasil se destaca na passarela da Victoria’s Secret

Festival literário movimenta a FFP-UERJ de São Gonçalo em outubro



A Parada é realizada pela ONG Grupo Gay Atitude e conta com o apoio do programa Rio Sem LGBTIFOBIA do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de São Gonçalo.

Durante o evento, o Centro Municipal LGBT estará atuante com distribuição de preservativos e informativos sobre prevenção ao HIV e outras IST. O Centro de Cidadania Metropolitana I do programa Rio Sem LGBTIFOBIA fará a distribuição de informativos sobre direitos da população LGBTI+ , além de informar sobre como a população de São Gonçalo pode procurar e demandar os serviços do Centro.

O trio da Parada receberá ativistas que construíram a militância LGBTI de São Gonçalo. O clima de festa ficará por conta de DJs que animarão a multidão até a noite.

Entre os artistas confirmados, a panterona Inês Brasil vai divertir o público com sua energia e carisma e o Bonde das Maravilhas vai desafiar o público a fazer o “Quadradinho de Oito”.

História

O Grupo Gay Atitude, referência na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+ em São Gonçalo, existe há mais de 20 anos e é responsável pela organização da Parada LGBTI+ da cidade, além de executar diversos projetos sociais e culturais.

Com forte atuação em ações voltadas à empregabilidade e inclusão social, a ONG também idealizadora da Feira de Empregabilidade LGBTI+, promove rodas de letramento em escolas e realiza campanhas contra a LGBTI+fobia. Em parceria com o Centro de Referência LGBT+ da Prefeitura de São Gonçalo, desenvolve projetos sociais que impactam diretamente a vida da população local.

“É como dizem: somos um movimento que vai muito além da Parada LGBT. Queremos transformar São Gonçalo em uma cidade mais inclusiva e plural, com projetos que unem cultura, empregabilidade e cidadania”, destaca o presidente Walace Ferreira.

Ao longo das últimas duas décadas, o Grupo Gay Atitude consolidou-se como uma das principais vozes da comunidade LGBT+ na Região Metropolitana do Rio, sendo reconhecido não apenas por organizar a Parada LGBT de São Gonçalo, mas por manter uma agenda contínua de ações que unem cultura, direitos humanos e inclusão social.

Serviço:

22ª Parada do Orgulho LGBTI

- Data: Domingo - 19 de outubro

- Horário: A partir das 13h

- Concentração: Praça Feliciano Sodré , em frente à antiga sede da Prefeitura.