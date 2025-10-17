Fim do casamento de Júlio Cocielo e Tatá gera rumores envolvendo Maurício Meirelles

Os dois são responsáveis pelo canal “Tacielo”, no YouTube, que tem mais de 3 milhões de seguidores. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os dois são responsáveis pelo canal “Tacielo”, no YouTube, que tem mais de 3 milhões de seguidores. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador Júlio Cocielo anunciou ao público o fim do casamento com a também influenciadora Tatá Estaniecki. Os internautas e fãs foram surpreendidos com a notícia na noite desta quinta-feira (16), e já discutem o motivo do término.

Os famosos estavam juntos desde 2017, e são pais de Beatriz e Caio. Os dois são responsáveis pelo canal “Tacielo”, no YouTube, que tem mais de 3 milhões de seguidores.

Através das redes sociais, Cocielo revelou que o término não era algo esperado pelo casal.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, disse em uma parte do texto.

Ainda segundo o influenciador, mesmo com o fim do casamento, eles permanecerão dividindo a responsabilidade com os filhos. “De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, escreveu.

Junto com o desabafo, o famoso ainda deixou uma mensagem positiva para os fãs. “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!”, destacou.

No fim do texto, Cocielo disse que lembrará a história do casal com gratidão. “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”, encerrou.

Rumores do envolvimento de Maurício Meirelles

Com o anúncio do término, os fãs não acreditaram de imediato na notícia e criaram hipóteses de que era uma brincadeira do humorista Maurício Meirelles.

As redes sociais foram tomadas pelas especulações de que era apenas uma brincadeira do quadro Web Bullying, que o humorista realiza em seus shows de stand-up, onde ele prega peças em perfis de famosos para ter repercussão.

Quando notou que estava sendo acusado, Maurício negou qualquer envolvimento com a suposta brincadeira.

“Tô fazendo show aqui em Canoas e recebi mais de 50 mensagens só no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade mesmo… ou alguma campanha”, ironizou.