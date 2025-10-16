Shopping em Niterói recebe o 'Reino Jurássico da World Games': uma aventura pré-histórica para os pequenos exploradores

Prepare-se para uma viagem no tempo! O Shopping Multicenter Itaipu acaba de abrir as portas para o Reino Jurássico da World Games, um espaço mágico que transporta as crianças direto para a era dos dinossauros. A atração, criada para o público infantil de até 1,40m de altura, combina diversão, imaginação sem limites e muita aventura.

No coração desse cenário pré-histórico, os pequenos exploradores poderão enfrentar desafios e se encantar em brinquedos cheios de ação: Escorregador Dino, Circuito Dinossauro, Costela Dinossauro, Tirolesa e o gigantesco Inflável Jungle Island, acoplado a uma animada piscina de bolinhas.

Cada detalhe foi pensado para que a brincadeira se transforme em uma verdadeira expedição no mundo dos gigantes da Terra.

A jornada, no entanto, tem data marcada: o Reino Jurássico fica disponível apenas até o dia 26 de outubro, na Praça de Eventos do Multicenter. Uma oportunidade imperdível para as famílias garantirem momentos inesquecíveis.

Valores do ingresso: R$ 50,00 por 30 minutos de brincadeira. Minutos adicionais: R$ 1,00 cada.

Serviço:

Data: Até o dia 26 de Outubro

Local: Praça de Evento do 1º piso do Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói – RJ

Multicenter Itaipu recebe o Reino Jurássico da World Games | Foto: Divulgação

