Shopping em Niterói recebe o 'Reino Jurássico da World Games': uma aventura pré-histórica para os pequenos exploradores
A atração acontece até o dia 26 de outubro
Prepare-se para uma viagem no tempo! O Shopping Multicenter Itaipu acaba de abrir as portas para o Reino Jurássico da World Games, um espaço mágico que transporta as crianças direto para a era dos dinossauros. A atração, criada para o público infantil de até 1,40m de altura, combina diversão, imaginação sem limites e muita aventura.
No coração desse cenário pré-histórico, os pequenos exploradores poderão enfrentar desafios e se encantar em brinquedos cheios de ação: Escorregador Dino, Circuito Dinossauro, Costela Dinossauro, Tirolesa e o gigantesco Inflável Jungle Island, acoplado a uma animada piscina de bolinhas.
Cada detalhe foi pensado para que a brincadeira se transforme em uma verdadeira expedição no mundo dos gigantes da Terra.
Leia também:
Começou! Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) tem programação intensa até domingo; confira
Mais uma agência fecha as portas em São Gonçalo: Caixa do Rocha será desativada
A jornada, no entanto, tem data marcada: o Reino Jurássico fica disponível apenas até o dia 26 de outubro, na Praça de Eventos do Multicenter. Uma oportunidade imperdível para as famílias garantirem momentos inesquecíveis.
Valores do ingresso: R$ 50,00 por 30 minutos de brincadeira. Minutos adicionais: R$ 1,00 cada.
Serviço:
Data: Até o dia 26 de Outubro
Local: Praça de Evento do 1º piso do Shopping Multicenter Itaipu
Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói – RJ