Gracyanne Barbosa é assaltada e tem carro levado por bandidos no Rio: 'Colocou a arma na minha cabeça'

Gracyanne Barbosa e a irmã foram ajudadas por motoboys que estavam nas proximidades do local - Foto: Reprodução

A modelo e influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, 42, foi assaltada no fim da noite desta quarta-feira (15) na Barra Olímpica, Zona Oeste do Rio, enquanto estava acompanhada da irmã mais velha, Bárbara Jacobina.

Elas foram rendidas quando voltavam do ensaio da União da Ilha do Governador, na Zona Norte, escola de samba da Série Ouro da qual a modelo é rainha de bateria. Os criminosos levaram o carro em que as irmãs estavam, na Avenida Abelardo Bueno.

Gracyanne machucou o joelho e vai precisar de atendimento médico. A irmã não se feriu.

"Ele colocou a arma na minha cabeça. Eu estava dentro do carro esperando a minha irmã. Ele puxou o meu cabelo e me jogou no chão. Eu, sem conseguir andar. Fu*** o meu joelho", disse Gracyanne.

A influenciadora havia oferecido um jantar aos ritmistas da escola de samba e retornava para casa. Sua irmã mais velha dirigia uma Land Rover Defender 110, avaliada em cerca de R$ 800 mil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne e a irmã sentadas na calçada em frente ao posto após o assalto. Elas foram ajudadas por motoboys que estavam nas proximidades do ocorrido. Após o crime, as duas saíram do local em um carro de aplicativo e foram para a 42ª DP (Recreio) registrar o caso.

Após o registro, o caso será encaminhado à 32ª DP (Taquara), responsável pela região onde ocorreu o roubo.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. A corporação não detalhou se houve reforço no patrulhamento da região.