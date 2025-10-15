Vini Jr. é processado por pertubação ao sossego durante festa de dois dias no Rio

A audiência está marcada para o dia 6 de novembro, às 11h30 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O gonçalense Vinicius Jr. foi processado por perturbação ao sossego em um caso ocorrido em 19 de julho deste ano, durante uma celebração em uma casa de festas em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. Um morador acionou a polícia e denunciou o jogador do Real Madrid.

O Boletim de Ocorrência indica que a festa durou dois dias, de 19 à 21 de julho, causando perturbação na vizinhança.

A Polícia Militar da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada e constatou “abusos relacionados ao volume de sinais acústicos e instrumentos sonoros, além de gritaria e algazarra”.

As autoridades solicitaram que a música fosse reduzida, mas segundo relatos de moradores, o volume voltou a aumentar após a saída dos policiais.

O 9º Juizado Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, está responsável pelo caso. A audiência está marcada para o dia 6 de novembro, às 11h30.