Anitta marca a presença em evento na Inglaterra e conhece rei Charles III

A cantora Anitta, de 32 anos, marcou presença, nesta quinta-feira (15), em um evento realizado na Inglaterra, dedicado à discussão de fontes de energia sustentáveis e à preservação ambiental. Na ocasião, a artista teve a oportunidade de conhecer o rei Charles III, de 76 .

O encontro aconteceu em uma instituição criada pelo rei ainda no período em que era príncipe.

Anitta está na cidade de Londres cumprindo o compromisso de atuar como coanfitriã do 13º Prêmio Cultural Liberatum. O evento presta homenagem a Cacique Raoni, líder indígena da etnia Kayapó, e destaca a importância da proteção da Amazônia.

