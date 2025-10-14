Aos 62 anos, Xuxa é eleita uma das mulheres mais sexys do mundo - Foto: Reprodução/Instagram

Xuxa Meneghel conquistou a 60ª posição na lista das 100 mulheres mais sexys do mundo elaborada pelo Club Vip. A apresentadora, de 62 anos, desbancou diversas celebridades brasileiras, incluindo a própria filha, Sasha Meneghel, que aparece na 81ª colocação.

O ranking é elaborado pelo Club Vip, mantendo a tradição da extinta revista Vip, que circulou até 2016 e originalmente promovia a votação.

A eterna "rainha dos baixinhos" ficou na frente de famosas como Juliana Paes (61ª), Viviane Araújo (62ª), Carla Perez (65ª), Giovanna Antonelle (67ª), Sophie Charlotte (70ª) e Sheila Mello (77ª). Esta é a oitava vez que Xuxa integra a seleção em treze anos de existência do ranking.

A apresentadora registrou queda em relação com o ano passado, quando ficou no 25º lugar em 2024. A seleção é realizada por especialistas em história de revistas, celebridades e colecionadores de publicações masculinas. Em anos anteriores, famosas como Iza, Paolla Oliveira e Anitta lideraram esse ranking.