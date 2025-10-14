D'Angelo, ícone do R&B e vencedor de quatro Grammys, morre aos 51 anos

O cantor e compositor D'Angelo, uma das lendas do R&B, morreu, vítima de um câncer, nesta terça-feira (14), em Nova York. A informação foi confirmada pela família do músico em um comunicado oficial.

"A estrela brilhante de nossa família apagou sua luz para nós nesta vida... Após uma batalha prolongada e corajosa contra o câncer, estamos com o coração partido em anunciar que Michael D'Angelo Archer, conhecido por seus fãs ao redor do mundo como D'Angelo, foi chamado para casa", diz trecho do comunicado.

Michael D’Angelo Archer estreou na música em 1995 quando lançou o álbum "Brown Sugar", que foi aclamado pela crítica e emplacou diversos hits da carreira do cantor.

D'Angelo venceu quatro Grammys durante sua trajetória. Os dois primeiros foram em 2001, na categoria melhor performance de cantor masculino de R&B e melhor álbum de R&B. Ele voltou a vencer o prêmio mais prestigiado da indústria musical em 2016, novamente por melhor álbum e também por melhor música de R&B.

Na carreira, o cantor emplacou diversas músicas na Billboard 200 e Hot R&B/Hip-Hop Songs, principais paradas musicais que classificam os álbuns e músicas mais populares dos Estados Unidos.