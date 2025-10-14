LD apresenta o espetáculo 'Acima dos 20' em São Gonçalo nesta sexta (17)

O humorista LD desembarca em São Gonçalo nesta sexta-feira (17) para apresentar o espetáculo “Acima dos 20”, no Espaço Cultural Panorama, a partir das 20h. A apresentação promete arrancar risadas do público com histórias que retratam, de forma divertida, os desafios e situações cotidianas de quem já passou dos 20 anos.

Com seu estilo carismático e humor inteligente, LD se consagrou nas redes sociais ao transformar temas comuns em crônicas bem-humoradas sobre relacionamentos, maturidade e as surpresas da vida adulta.

O espetáculo traz um olhar leve e descontraído sobre as mudanças de fase e os dilemas que todo mundo enfrenta ao entrar na vida “acima dos 20”.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 80 (inteira) e 40 (meia), podendo ser parcelados em até 12 vezes. As vendas seguem até o dia do evento.

Local: Espaço Cultural Panorama – São Gonçalo, RJ

Data: 17 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 20h

Mais informações e compra de ingressos em: sympla.com.br

Endereço:

Rua Odete São Paio, 151, Colubandê, São Gonçalo