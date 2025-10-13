Paciente chama atenção sobre dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde para pessoas obesas
Moradora de Nova Cidade, em São Gonçalo, não consegue fazer ressonância por conta do limite de peso suportado pela máquina
Pacientes com obesidade classe III, também conhecida como obesidade mórbida, enfrentam dificuldades ao serem submetidos a uma série de procedimentos médicos básicos, pois alguns equipamentos não suportam o peso ou possuem um diâmetro menor do que o necessário para esse grupo.
É o caso da educadora social Noemi de Almeida Souza Gomes, 51, moradora de Nova Cidade, em São Gonçalo, que pesa 174 kg e sofre com hérnia de disco, artrite e artrose na coluna e nos joelhos. De acordo com a paciente, enquanto ela espera para realizar a cirurgia da bariátrica, (redução do estômago ou desvio do intestino para tratar a obesidade), deveria iniciar o tratamento dos problemas ortopédicos. E então, o entrave: ela não consegue realizar uma ressonância pois a máquina tem capacidade entre 140 kg a 150kg.
Leia também:
São Gonçalo promove caminhada na Campanha Outubro Rosa
Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
Por causa da longa espera, Noemi terá realizar primeiramente a cirurgia bariátrica para, então, prosseguir com o outro tratamento. A espera tem agravado ainda mais a saúde da paciente que sente dores, dificuldade de locomoção, o que a levou a, inclusive, perder o emprego.
“Para eu descobrir se posso operar a hérnia de disco e ficar boa, eu teria que fazer os exames, mas agora por ter ganhado muito peso justamente por conta da ansiedade, eu vou ter que fazer primeiro a bariátrica para depois tratar dos ossos. Por causa do peso e das dores intensas demais, eu já perdi o meu emprego, justamente porque eu não posso mais andar, não subo mais escada, ônibus.”, disse Noemi.
Sem conseguir fazer exames simples como ressonâncias, tomografias ou até mesmo se pesar, a paciente faz um apelo.
“O meu apelo é que a saúde contemple as pessoas obesas com máquinas e aparelhos maiores em diâmetro e que suportem o peso dessas pessoas para que consigam tratamento de qualquer enfermidade”.