Paciente chama atenção sobre dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde para pessoas obesas

Pacientes com obesidade classe III, também conhecida como obesidade mórbida, enfrentam dificuldades ao serem submetidos a uma série de procedimentos médicos básicos, pois alguns equipamentos não suportam o peso ou possuem um diâmetro menor do que o necessário para esse grupo.

É o caso da educadora social Noemi de Almeida Souza Gomes, 51, moradora de Nova Cidade, em São Gonçalo, que pesa 174 kg e sofre com hérnia de disco, artrite e artrose na coluna e nos joelhos. De acordo com a paciente, enquanto ela espera para realizar a cirurgia da bariátrica, (redução do estômago ou desvio do intestino para tratar a obesidade), deveria iniciar o tratamento dos problemas ortopédicos. E então, o entrave: ela não consegue realizar uma ressonância pois a máquina tem capacidade entre 140 kg a 150kg.

Por causa da longa espera, Noemi terá realizar primeiramente a cirurgia bariátrica para, então, prosseguir com o outro tratamento. A espera tem agravado ainda mais a saúde da paciente que sente dores, dificuldade de locomoção, o que a levou a, inclusive, perder o emprego.

“Para eu descobrir se posso operar a hérnia de disco e ficar boa, eu teria que fazer os exames, mas agora por ter ganhado muito peso justamente por conta da ansiedade, eu vou ter que fazer primeiro a bariátrica para depois tratar dos ossos. Por causa do peso e das dores intensas demais, eu já perdi o meu emprego, justamente porque eu não posso mais andar, não subo mais escada, ônibus.”, disse Noemi.

A paciente faz um apelo por equipamentos que atentam pessoas com obesidade | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Sem conseguir fazer exames simples como ressonâncias, tomografias ou até mesmo se pesar, a paciente faz um apelo.

“O meu apelo é que a saúde contemple as pessoas obesas com máquinas e aparelhos maiores em diâmetro e que suportem o peso dessas pessoas para que consigam tratamento de qualquer enfermidade”.