UFC volta ao Rio de Janeiro e tem Charles do Bronx na luta principal

Charles do Bronx em treino aberto ao público antes do evento deste sábado (11) - Foto: Divulgação/UFC

O UFC está de volta ao território brasileiro nesse fim de semana. No sábado (11), a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, irá receber o retorno de um dos lutadores mais aclamados pelo público, além de possíveis futuros campeões.

Após ser brutalmente nocauteado pelo atual campeão da categoria peso leve (70 kg), o paulista Charles do Bronx não quis perder tempo e retorna ao octógono menos de quatro meses depois. Ele enfrenta o polônes Mateusz Gamrot, atual nº 8 do mundo.

Inicialmente, Charles lutaria contra Rafael Fiziev, do Cazaquistão, mas o lutador se machucou e precisou deixar o confronto, sendo substituído por Gamrot.

Charles treinou para enfrentar um campeão mundial de muaythai, que mantém todas suas lutas em pé e agora encontrará dentro do ringue o completo oposto. Gamrot é um lutador que tem como base a luta agarrada e não tem muito poder de nocaute.

Mesmo não tendo tempo para realizar um camp completo visando o adversário, por pegar a luta em cima da hora, o polonês acredita que seu wrestling é suficiente para cansar o adversário e conseguir finalizá-lo.

Além de Charles, outros dois brasileiros conhecidos do grande público lutarão no evento: o ex-campeão peso galo (61,2 kg) Deiveson Figueiredo e o meio-médio (77 kg), Vicente Luque.

Confira o card completo:

Card principal - início às 20h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronx" Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque x Joel Álvarez

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar - início às 17h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Mohammed Usman

Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Saimon Oliveira