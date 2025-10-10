UFC volta ao Rio de Janeiro e tem Charles do Bronx na luta principal
Ex-campeão dos leves (70 kg) enfrenta o polonês Mateusz Gamrot
O UFC está de volta ao território brasileiro nesse fim de semana. No sábado (11), a Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, irá receber o retorno de um dos lutadores mais aclamados pelo público, além de possíveis futuros campeões.
Após ser brutalmente nocauteado pelo atual campeão da categoria peso leve (70 kg), o paulista Charles do Bronx não quis perder tempo e retorna ao octógono menos de quatro meses depois. Ele enfrenta o polônes Mateusz Gamrot, atual nº 8 do mundo.
Inicialmente, Charles lutaria contra Rafael Fiziev, do Cazaquistão, mas o lutador se machucou e precisou deixar o confronto, sendo substituído por Gamrot.
Charles treinou para enfrentar um campeão mundial de muaythai, que mantém todas suas lutas em pé e agora encontrará dentro do ringue o completo oposto. Gamrot é um lutador que tem como base a luta agarrada e não tem muito poder de nocaute.
Mesmo não tendo tempo para realizar um camp completo visando o adversário, por pegar a luta em cima da hora, o polonês acredita que seu wrestling é suficiente para cansar o adversário e conseguir finalizá-lo.
Além de Charles, outros dois brasileiros conhecidos do grande público lutarão no evento: o ex-campeão peso galo (61,2 kg) Deiveson Figueiredo e o meio-médio (77 kg), Vicente Luque.
Confira o card completo:
Card principal - início às 20h
Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronx" Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque x Joel Álvarez
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar - início às 17h
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Mohammed Usman
Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Saimon Oliveira