Zé Felipe e Ana Castela publicam foto agarradinhos na fazenda da cantora
Filho de Leonardo e sertaneja assumiram o namoro ao público recentemente
Os artistas Zé Felipe e Ana Castela publicaram uma foto agarradinhos em casal, aproveitando um tempo juntos na fazenda da sertaneja em Mato Grosso do Sul. Os dois viveram um romance discreto nos último dois meses e recentemente trouxeram a público o namoro.
Zé, de 27 anos, se separou em maio da influenciadora Virginia Fonseca, com quem foi casado por cinco anos e tem três filhos. Já Ana, 21, estava solteira desde dezembro do ano passado, depois de terminar o namoro com o cantor Gustavo Mioto.
O filho de Leonardo participou de um podcast, na última terça-feira (7), onde falou pela primeira vez sobre o namoro com a "boiadeira". “O coração está batendo e feliz. É muita alegria, graças a Deus! Estou mais leve, bem demais. Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual a Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja, e volta, conversa fiada”, disse Zé.