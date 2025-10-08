'Viralizou': Após descobrir traição, mulher espalha glitter no carro e no apartamento do ex

A mulher jogou glitter no carro do ex-namorado após descobrir que tinha sido traída - Foto: Reprodução/Tik Tok

A mulher jogou glitter no carro do ex-namorado após descobrir que tinha sido traída - Foto: Reprodução/Tik Tok

Uma mulher de 28 anos "viralizou" nas redes sociais após uma vingança no mínimo inusitada. A cuiabana Rafaela Bressan publicou um vídeo em que espalhava glitter colorido por todo o carro do ex-namorado, além do apartamento dele, após descobrir uma traição.

A gravação mostra o momento em que Rafaela joga glitter por toda a residência do rapaz, incluindo roupas, computador, móveis e eletrônicos.

O vídeo, divulgado no Tik Tok na última semana, já ultrapassa mais de 11,5 milhões e quase 20 mil comentários.