'Viralizou': Após descobrir traição, mulher espalha glitter no carro e no apartamento do ex

A publicação já ultrapassa 11,5 milhões de visualizações

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de outubro de 2025 - 14:45
A mulher jogou glitter no carro do ex-namorado após descobrir que tinha sido traída
Uma mulher de 28 anos "viralizou" nas redes sociais após uma vingança no mínimo inusitada.  A cuiabana Rafaela Bressan publicou um vídeo em que espalhava glitter colorido por todo o carro do ex-namorado, além do apartamento dele, após descobrir uma traição. 

A gravação mostra o momento em que Rafaela joga glitter por toda a residência do rapaz, incluindo roupas, computador, móveis e eletrônicos. 

O vídeo, divulgado no Tik Tok na última semana, já ultrapassa mais de 11,5 milhões e quase 20 mil comentários.

