BioParque do Rio comemora o Dia dos Professores com desconto especial em outubro

O BioParque do Rio preparou uma ação especial em homenagem ao Dia dos Professores. Entre os dias 13 e 20 de outubro, educadores terão direito a pagar meia-entrada para visitar o zoológico, e ainda poderão estender o desconto a até três acompanhantes, garantindo um programa completo em família. A promoção é válida apenas para ingressos adquiridos no site oficial.

Outubro também marca outras novidades no zoológico. Para celebrar o Dia das Crianças, de 1º a 15 de outubro, meninos e meninas de 3 a 11 anos podem visitar o parque pagando apenas R$10, com ingressos adquiridos exclusivamente pelo site oficial. A cada ingresso infantil é necessário que um adulto compre bilhete da categoria inteira. Crianças de até 3 anos têm entrada gratuita durante todo o ano.

Para aproveitar o feriado prolongado, o BioParque abrirá de forma excepcional nos dias 13 e 14 de outubro, segunda e terça-feira, datas em que normalmente não funciona. A abertura especial amplia as opções de lazer para quem busca contato com a natureza, diversão e atividades educativas em família.

A programação do mês se completa com a grande inauguração do Reino dos Axolotes, realizada em 4 de outubro. O novo espaço apresenta uma das espécies mais fascinantes do planeta, originária do México e cercada de lendas ancestrais. Em um cenário inspirado no Día de Muertos e nos canais de Xochimilco, os visitantes poderão conhecer de perto os axolotes e compreender os desafios de conservação dessa espécie que mantém características larvais mesmo na fase adulta.

Os animais chegaram ao Rio após serem apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, vítimas do tráfico de fauna. Resgatados em condições precárias, foram acolhidos no Bioparque Pantanal, onde se reproduziram. Em 2025, foram transferidos para o BioParque do Rio, acompanhados tecnicamente pelo AquaRio, até a abertura do novo espaço.

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o parque abriga cerca de 650 animais de 124 espécies distribuídos em 56 recintos, permitindo que os visitantes observem o leão Simba, os hipopótamos Tim e Bocão e o urso-de-óculos Baloo, ao mesmo tempo em que aprendem sobre a importância da preservação da biodiversidade. O espaço oferece ainda atrações interativas para crianças, opções gastronômicas para adultos, loja de lembranças e estacionamento próprio, proporcionando uma experiência completa para toda a família.

Serviço – BioParque do Rio

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ

Promoção Dia dos Professores: 13 a 20/10 – educadores pagam meia-entrada e podem estender o desconto a até três acompanhantes

Promoção Dia das Crianças: 1º a 15/10 – crianças de 3 a 11 anos por R$10 (exclusivo no site)

Abertura especial: 13 e 14/10 (segunda e terça-feira, dias em que o parque normalmente não funciona)