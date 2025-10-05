Maria Bethânia recebe Lula e Janja nos bastidores do show em São Paulo
Presidente foi ovacionado pela plateia ao visitar a cantora ao lado da primeira-dama e da ministra Margareth Menezes
Nos bastidores de uma apresentação em São Paulo, na noite deste sábado (4), a cantora Maria Bethânia, de 79 anos, recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama Janja. No encontro, a cantora recebeu elogios e um buquê de flores do presidente.
Imagens do encontro foram compartilhadas no Instagram e revelam Janja lendo o bilhete do casal para a cantora.
"Querida, Bethânia. É com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja".
A plateia que assistia ao show de Maria Bethânia ovacionou o presidente Lula, que, por sua vez, acenou para o público. O casal estava acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.
