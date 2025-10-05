Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Maria Bethânia recebe Lula e Janja nos bastidores do show em São Paulo

Presidente foi ovacionado pela plateia ao visitar a cantora ao lado da primeira-dama e da ministra Margareth Menezes

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de outubro de 2025 - 13:23
No encontro, a cantora recebeu elogios e um buquê de flores do presidente
Nos bastidores de uma apresentação em São Paulo, na noite deste sábado (4), a cantora Maria Bethânia, de 79 anos, recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama Janja. No encontro, a cantora recebeu elogios e um buquê de flores do presidente.

Imagens do encontro foram compartilhadas no Instagram e revelam Janja lendo o bilhete do casal para a cantora.

&nbsp;"Querida, Bethânia. É com imensa alegria que venho ouvir a mais extraordinária cantora brasileira. Com amor, Lula e Janja".

A plateia que assistia ao show de Maria Bethânia ovacionou o presidente Lula, que, por sua vez, acenou para o público. O casal estava acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

