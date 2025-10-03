'Ruivinha de Marte' revela problemas na infância e a relação atual com seu corpo

A influenciadora Ruivinha de Marte, nome artístico de Anny Bergatin, de 28 anos, ganhou fama nas redes sociais por fazer dancinhas engraçadas onde sua magreza extrema chamava atenção dos internautas. Mas a característica que era vista por muitos como engraçada apenas, escondia feridas de uma infância com falta de acesso básico a nutrição. "Antigamente a gente passava muita fome, então, não era algo que eu estava querendo provocar, é porque realmente a gente não tinha o que comer", disse.

A infância de Anny não moldou apenas a relação com seu corpo, mas também com a alimentação: "A gente fazia duas refeições no dia, no máximo, quando estava bem, e o meu estômago começou a se acostumar com pouca comida", relembrou.

"Quando a gente está na adolescência, a gente quer ter namoradinho, a gente quer paquerar, mas as pessoas nunca queriam ser associadas a mim. Os meninos sempre falavam: 'Ai, Deus me livre', como se fosse uma coisa muito ruim ficar com uma pessoa muito magra. Então, começou desde essa época, fui botando na minha cabeça que as pessoas magras eram muito feias", afirmou a influenciadora.

Na pandemia, Anny resolveu repaginar o visual e decidiu apostar nos fios vermelhos e, assim surgiu a Ruivinha de Marte. "Eu viralizei na internet como uma pessoa engraçada, humorista, magrinha, que fazia dancinha e todo mundo ria. Eu conseguia me esconder atrás desse humor".

Com o tempo, a influenciadora foi ganhando mais notoriedade e passou a ter ganhos financeiros com a produção de conteúdo. Mas com os seguidores, começou o hate e a exposição fez a jovem receber ataques que ela não estava acostumada. "Foi aí que eu fui entender o que é hater. Comentários horríveis, que diziam que eu tinha aids ou que usava algum tipo de droga para ser como era", lembrou.

Ruivinha de Marte expõe ataques de haters de quando era mais magra | Foto: Reprodução

Com a própria insatisfação e críticas nas redes, Anny decidiu que era o momento de procurar ajuda médica e cuidar da saúde. "Eu comecei a me preocupar comigo mesma. Minha costela estava aparecendo, os ossinhos aqui do meu ombro estavam muito aparentes, a minha clavícula estava para fora. Bem antes de me tornar influenciadora, eu procurava médicos no SUS para ver se estava acontecendo alguma coisa, porque eu me sentia muito fraca", contou.

Os exames mostraram que Ruivinha tinha problemas graves, como pouco ferro no corpo, falta de vitaminas e um estado quase anêmico. Com isso, ela passou a fazer musculação, tomar suplementos e fazer reposição de vitaminas.

A influenciadora teve uma mudança drástica no corpo. Ela, que costumava pesar entre 43kg e 46 kg, atualmente está com 60 kg. Mas as mudanças foram além de apenas estéticas: "Minha autoestima... Antes já usava biquíni, já usava roupa muito curta, mas hoje em dia eu me sinto muito mais segura. Antes eu usava por usar, mas não me sentia tão bem. Hoje estou usando roupas que eu nunca imaginei".

Após a mudança, Ruivinha se apaixonou pela musculação e está se preparando para subir nos palcos para competir no fisiculturismo. A data da estreia ainda não está definida, mas é provável que seja em algum campeonato em São Paulo, entre novembro e dezembro deste ano.

Ruivinha de Marte | Foto: Reprodução