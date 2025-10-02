Niterói Expo Geek acontece nos dias 4 e 5 de outubro, no Caminho Niemeyer

A Associação de Criadores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro (ACJOGOS-RJ), uma das maiores entidades de jogos digitais do país, participa da Niterói Expo Geek, que acontece nos dias 4 e 5 de outubro, no Caminho Niemeyer. Nesta edição, a associação será responsável por uma área totalmente dedicada aos desenvolvedores independentes, reunindo mais de vinte jogos de diferentes gêneros, do terror e aventura à ficção científica, destacando a produção criativa de estúdios e designers do estado.

Fundada em 2015, a ACJOGOS-RJ reúne mais de 80 empresas e estúdios associados e representa cerca de quatro mil trabalhadores diretos e indiretos ligados à produção de jogos digitais. A entidade atua no fomento à indústria estadual e nacional de games e na defesa de políticas públicas voltadas ao investimento no setor, consolidando o Rio de Janeiro como um dos pólos estratégicos da indústria de jogos no Brasil.

“Nossa participação na Niterói Expo Geek reforça a importância da cidade como referência em cultura pop e economia criativa. Um levantamento da Amazon apontou Niterói como a terceira cidade mais geek do Brasil, destacando seu potencial na economia criativa. Estar aqui é também valorizar os desenvolvedores independentes e aproximar o público das produções nacionais, que têm cada vez mais relevância no cenário global”, afirma Márcio Filho, presidente da ACJOGOS-RJ.

A programação da Expo Geek vai reunir games, animes, k-pop, dubladores renomados e uma série de atrações para o público. O evento gratuito contará com concursos de cosplay e k-pop, torneios de eSports, Artist’s Alley, mesas de RPG, feira de quadrinhos, shows, debates e a estreia do curta “Originários”, que mistura mitologia brasileira e super-heróis.

Entre os destaques da programação, o Fórum ITE – Inovação, Tecnologia e Educação, patrocinado pela Faperj e realizado pelo IFRJ, acontece dentro do Niterói Expo Geek com a proposta de aproximar ciência, inovação e educação do público jovem. No dia 5 de outubro, às 11h, o presidente da ACJOGOS-RJ, Márcio Filho, participa com o talk “Games Independentes”, no qual abordará o cenário da criação de jogos digitais no Brasil e as oportunidades para novos talentos do setor.

Entre os convidados estão nomes consagrados da dublagem, como Guilherme Briggs (voz do Buzz Lightyear e Superman), Fernanda Baronne (Viúva Negra e Cinderela) e Flávia Saddy (Mulher-Maravilha e Barbie).

Serviço:

Niterói Expo Geek 2025

Data: 4 e 5 de outubro, das 10h às 20h

Local: Caminho Niemeyer – Niterói

Entrada gratuita

Para conferir a programação completa do evento, acesse: niteroiexpogeek.com.br