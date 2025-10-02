Niterói recebe 1ª edição do Desafio dos Fortes com percursos inéditos de 6.5 km e 12 km

Niterói vai ganhar uma nova prova para os amantes da corrida de rua: a primeira edição do Desafio dos Fortes, que será realizada no dia 2 de novembro, em um percurso inédito. O evento é organizado pela Nacional Soluções e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMEL). A expectativa é de uma competição marcante e cheia de emoção para os participantes.

“O Desafio dos Fortes é um presente para Niterói. Além de estimular a prática esportiva e o bem-estar, a prova valoriza a nossa história e as belezas naturais da cidade. A Prefeitura tem trabalhado para apoiar eventos que incentivem hábitos saudáveis e fortaleçam a integração da população por meio do esporte”, afirmou o secretário municipal de Esportes, Luiz Carlos Gallo.

Com duas opções de percurso, de 6,5 km e 12 km, os corredores terão a oportunidade de participar de uma prova única, que combina esporte e belas paisagens. O trajeto começa em Jurujuba, no Forte do Rio Branco, e segue até a Praia de Piratininga, passando por três praias diferentes duas delas localizadas dentro da área militar em um cenário exclusivo para os participantes.

Além da corrida, o evento promete ser um verdadeiro festival para toda a família, com shows ao vivo e uma área gastronômica com food trucks, garantindo diversão e sabor após a linha de chegada.

“A prova será um trajeto inédito com percursos de 6,5 km e 12 km, passando por cenários naturais únicos: os Fortes Barão do Rio Branco e Imbuí, a revitalizada orla da Lagoa de Piratininga e a Praia de Piratininga. Mais do que uma corrida, o evento será uma grande festa para atletas, corredores e toda a população, celebrando esporte, história e as belezas de Niterói”, disse Matheus Vargas, organizador do Desafio dos Fortes.

A competição terá premiação em dinheiro na categoria geral, além de medalha de participação para todos os corredores e troféus por categoria de gênero e idade. As inscrições já estão abertas no site www.corridadesafiodosfortes.com.br.