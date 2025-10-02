Ex-BBB 25 se forma em Nutrição depois dos 60 anos; Confira!

A ex-BBB 25 Vilma Nascimento realizou o sonho de se formar na faculdade de Nutrição e para comemorar esse momento postou um vídeo sobre a conquista. Na legenda da postagem, a mãe do ator Diogo Almeida, citou as dificuldades que ela enfrentou por ter ingressado na faculdade depois dos 60 anos.

"No trajeto de casa até a assinatura, vieram muitos sentimentos. Lembrei de momentos quando criança, fui visitada pela minha amada mãe em pensamentos. Enquanto estive na cerimônia vieram várias emoções diferentes. Eu achava isso algo impossível, mas pude com a força de Deus, meus anjinhos e familiares, alcançar tal feito", escreveu ela.

Leia também:

Saiba quem é “VT”, chefe do tráfico em Vila Velha preso em operação em SG

Prefeitura de Itaboraí realiza ação preventiva contra venda de bebidas adulteradas com metanol

A nutricionista falou sobre a alegria por finalmente encerrar a faculdade. "Esse momento foi muito desejado, esperado e chegou! Um dia desejei ter uma profissão e quando preenchia um formulário, me incomodava. Não mais incomodará, pois sou uma profissional como sempre sonhei. Sou uma NUTRICIONISTA", disse.