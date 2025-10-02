Prefeitura de Itaboraí realiza ação preventiva contra venda de bebidas adulteradas com metanol

Caso sejam encontrados materiais suspeitos de adulteração,o estabelecimento será notificado e a amostra será encaminhada para análise - Foto: Divulgação/Prefeitura Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), através da Vigilância Sanitária, e a Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), por meio da Postura, realizou nessa quarta-feira (1º/10) uma ação em caráter de orientação em diversos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, no município.

A operação aconteceu no Centro, Nova Cidade, Rio Várzea e Outeiro das Pedras, com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas, diante dos recentes casos de intoxicação registrados em outros estados do país. Vale destacar que outros bairros também serão contemplados com a ação.

A subsecretária de Vigilância em Saúde e diretora do Departamento de Vigilância Sanitária , Anna Clara Pagano Queiroz, destacou que a medida é preventiva e visa proteger a população de possíveis riscos.

“Essa foi uma ação de caráter preventivo, onde visitamos bares e depósitos para orientar comerciantes e no caso de encontrarmos algo suspeito, realizaremos o recolhimento de amostras para análise. Nós estaremos atuantes no que diz respeito a esse assunto, intensificando essa ação no decorrer dos dias em bares e qualquer estabelecimento que comercialize bebidas alcoólicas. Também já emitimos alerta à nossa rede de saúde, incluindo a UPA de Manilha e o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, para que estejam preparados para receber possíveis casos”, explicou a subsecretária.

Documentos em caráter de orientação foram deixados nos estabelecimentos para maior entendimento dos comerciantes sobre verificar a procedência dos produtos vendidos no local.

De acordo com especialistas, os principais sinais da intoxicação por metanol surgem após 12 horas da ingestão e incluem sintomas compatíveis de embriaguez, acompanhado de desconforto gástrico ou quadro de gastrite; manifestações visuais, incluindo visão turva, borrada, escotomas ou alterações na acuidade visual; náuseas, vômitos, dor abdominal e confusão mental, podendo evoluir para cegueira e até óbito.

A orientação da Vigilância Sanitária é que a população fique atenta à procedência e à rotulagem das bebidas, verificando se possuem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Produtos clandestinos podem apresentar alterações de odor, sabor e embalagem.

A Prefeitura de Itaboraí destaca que é fundamental que a população só adquira bebidas alcoólicas em estabelecimentos regulares e verifique se há indícios de adulteração. Em caso de sintomas, a orientação é procurar imediatamente a UPA de Itaboraí ou o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, que já estão preparados para atender possíveis ocorrências.

Denúncias sobre estabelecimentos irregulares ou suspeitas de comercialização de bebidas adulteradas podem ser feitas à Vigilância Sanitária pelo telefone: Vigilância Sanitária (21) 3637-7268 / Ouvidoria-Geral do Município (21) 2736-6271 e e-mail: visa@itaborai.rj.gov.br.