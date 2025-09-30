Universo de São Gonçalo recebe homenageados com medalhas da Marinha Mercante

A homenagem foi organizada pela Sociedade de Amigos da Marinha (Soamar), que informou que o objetivo é "reforçar o apoio e a valorização da sociedade às pessoas que desempenham papéis sociais, - Foto: Divulgação

A Universo do campus São Gonçalo foi palco nessa terça-feira (30) de uma cerimônia, onde foram concedidas medalhas do grau "Ex-Combatentes da Marinha Mercante" e "Mérito Humano". Entre os homenageados estavam o diretor do campus da instituição, Fábio Tavares; o professor da Universo, José Quintão; além do vereador Felipe Guarani (MDB), responsável por ter aprovado as homenagens na Câmara Municipal.

A homenagem foi organizada pela Sociedade de Amigos da Marinha (Soamar), que informou que o objetivo é "reforçar o apoio e a valorização da sociedade às pessoas que desempenham papéis sociais, nesse caso representando também a comunidade acadêmica". De acordo com Soamar, a medalha é uma homenagem ao capitão de 'Longo Curso' da Marinha, José Moreira Pequeno, que morreu em combate durante a Segunda Guerra, durante uma investida das tropas nazistas.

Fábio Tavares, diretor do campus, foi um dos homenageados | Foto: Divulgação

O professor da Universo, José Quintão, comemorou a felicidade de receber a homenagem: “É sempre bom você ser homenageado, né. Então, para a gente ter uma homenagem a uma pessoa que tem essa relevância, é muito importante, é muito engrandecedor, faz a gente sentir que o serviço, as coisas que a gente faz, mesmo que a gente não tenha, às vezes, um reconhecimento por parte de muitas pessoas, a sociedade está vendo a gente, as pessoas estão vendo o trabalho que se faz, disse.